Главные анонсы 13 января

Как ожидается, в Вашингтоне Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. обвиняют президента в подстрекательстве своих сторонников к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. О последствиях

В Москве президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы. С докладами выступят заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Люблинский суд Москвы рассмотрит по существу дело создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в клевете, вымогательстве и других преступлениях. О деле

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит дело экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн руб. О деле