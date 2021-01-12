Трубности перевода

«Роснефть» начала на практике реализовывать идею перенаправления потоков нефти Ванкорского кластера месторождений на север в рамках мегапроекта «Восток Ойл» для поставки по Севморпути (СМП). Сейчас эта нефть идет на экспорт через систему «Транснефти». Нефть Ванкора крайне необходима «Роснефти», чтобы достичь заявленного грузопотока «Восток Ойл» по СМП в 30 млн тонн уже в 2024 году. Эксперты считают, что в случае полной переброски нефти Ванкорского кластера на север «Транснефть» может потерять около 25 млрд руб. EBITDA ежегодно. В самой компании пока не в курсе планов «Роснефти».

«Роснефть» объявила закупку на выполнение инженерных изысканий для проектирования первой очереди своего арктического проекта «Восток Ойл» на базе месторождений Ванкорского кластера, следует из материалов торговой площадки «ТЭК-Торг». Начальная цена закупки — 104 млн руб., заказчик — один из научных институтов «Роснефти» АО «ТомскНИПИнефть», итоги торгов должны подвести не позднее 19 февраля.

Техзадание предусматривает создание проектной документации для строительства причалов на левом и правом берегах Енисея, а также «организацию реверса существующего нефтепровода». В рамках «Восток Ойл» «Роснефть» хочет перенаправить нефть с месторождений Ванкорского кластера на север Таймыра, где расположено Пайяхское месторождение, и затем отгружать сырье через будущий порт в бухте Север. В результате планируется обеспечить транспортировку по СМП 30 млн тонн нефти уже в 2024 году.

Сейчас из проекта «Восток Ойл» разрабатываются только месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Лодочное, Сузунское и Тагульское). Крупнейший актив кластера — Ванкорское месторождение с падающей добычей (11 млн тонн за 2020 год, по данным ЦДУ ТЭК) — на 49,9% принадлежит индийским компаниям. Общая добыча кластера на «полке» — около 20 млн тонн.

В самой «Роснефти» отметили, что нефть месторождений кластера, как части проекта «Восток ойл», будет транспортироваться по трубопроводу протяженностью почти 800 км до порта в бухте Север: «Это гарантирует сохранение премиального качества нефти и обеспечит дополнительную маржу акционерам проекта». Сейчас нефть идет в систему «Транснефти» и далее по нефтепроводу ВСТО на экспорт. В случае реализации проекта переброски нефти на север «Транснефть» лишится этих объемов прокачки.

Объемы нефти, которые могут перенаправить на север, в «Роснефти» не раскрывают. Но для достижения запланированного уровня грузопотока по СМП в 2024 году может потребоваться вся нефть кластера, поскольку таймырские активы «Восток Ойл» пока в стадии разведки. В первый год пробной эксплуатации Пайяхи, которая должна стать основным активом «Восток Ойл», по проекту запланирована добыча лишь чуть более 1 млн тонн.

Доля Ванкорского кластера составляет примерно 4% от общей транспортировки нефти «Транснефти» в 2020 году, говорит Сергей Гарамита из Райффайзенбанка. Доля прокачки этой нефти в EBITDA «Транснефти» на 2021 год — примерно 5–6%, или 25–27 млрд руб. в год.

Аналитик отмечает, что, даже если вся нефть Ванкора уйдет на север, у «Транснефти» не будет проблем с загрузкой ВСТО, поскольку это направление является премиальным для российских нефтекомпаний. Однако общая прокачка по системе «Транснефти» может упасть, что грозит сокращением доходов компании. Советник главы «Транснефти» Игорь Демин заявил “Ъ”, что «компании о намерении "Роснефти" развернуть направление поставок с Ванкора ничего не известно».

Разработка проектной документации для «Восток Ойл» началась после того, как «Роснефть» в конце 2020 года приобрела Пайяхское месторождение у структур Эдуарда Худайнатова. Взамен последний должен был получить от «Роснефти» некоторые активы и денежные средства. В частности, контролируемая Эдуардом Худайнатовым «ННК-Ойл», по данным ЕГРЮЛ, получила по 9% в добычных предприятиях «РН-Сахалинморнефтегаз» и «РН-Северная нефть». Кроме того, «Роснефть» продала 10% в «Восток Ойл» трейдеру Trafigura. Сумма сделки не раскрывалась. По данным Bloomberg, Trafigura привлекла под эту сделку $7 млрд у банков, организатором финансирования выступил Московский кредитный банк.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко