Пашинян: вопрос военнопленных в Карабахе остается нерешенным

На встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве не удалось решить вопрос военнопленных, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров.

«К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных. Это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению»,— сказал господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, а статуса региона еще только предстоит определить. «Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу»,— добавил премьер-министр Армении.

Переговоры в Кремле продлились более четырех часов. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. В ноябре стороны при поддержке России подписали мирное соглашение. Оно предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными. В Армении после этого начались протесты.

О войне в Карабахе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».