Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Переговоры в Кремле продлились более четырех часов.

По словам президента, вскоре вице-премьеры трех стран подготовят план развития региона.

«Они (вице-премьеры.— “Ъ”) создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Алиева, разблокировка транспортных коммуникаций отвечает интересам Еревана и Баку. «Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций,— сказал он.— Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».

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