В России впервые с середины ноября за сутки выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 22 851 новый случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Впервые с 18 ноября число новых заболевших оказалось ниже 23 тыс. Накануне было выявлено 23 309 зараженных. Рекорд по числу новых заражений был зафиксирован 24 декабря — 29 935. Всего с начала пандемии в стране заразились 3 401 954 человека.
Регионы с наибольшим числом новых зараженных:
- Москва — 4216 (857 568 за все время),
- Санкт-Петербург — 3010 (276 035),
- Московская область — 1292 (168 409),
- Нижегородская область — 472 (74 439),
- Воронежская область — 390 (50 105).
Умерли за последние сутки 456 зараженных, накануне — 470. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в стране достигло 61 837.
Регионы с наибольшим числом умерших после заражения коронавирусом за сутки:
- Москва — 77 (11 950 за все время),
- Санкт-Петербург — 50 (8378),
- Московская область — 20 (3093),
- Нижегородская область — 18 (1805),
- Свердловская область — 18 (1683).
Вылечились за сутки 24 080 человек, с начала пандемии — 2 778 889.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 января сказала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. По данным ведомства, суточный показатель заражения за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения.
Россия остается на четвертом месте в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первые три занимают США, Индия и Бразилия. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин сообщил, что между российскими и международными экспертами уже идут переговоры о создании цифрового ковидного сертификата, который упростит путешествия между странами в период пандемии.
Подробнее о «ковидном паспорте» — в материале “Ъ FM” «Туристы получат спецпаспорта».