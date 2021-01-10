В России впервые с середины ноября за сутки выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 22 851 новый случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Впервые с 18 ноября число новых заболевших оказалось ниже 23 тыс. Накануне было выявлено 23 309 зараженных. Рекорд по числу новых заражений был зафиксирован 24 декабря — 29 935. Всего с начала пандемии в стране заразились 3 401 954 человека.

Регионы с наибольшим числом новых зараженных:

Москва — 4216 (857 568 за все время),

Санкт-Петербург — 3010 (276 035),

Московская область — 1292 (168 409),

Нижегородская область — 472 (74 439),

Воронежская область — 390 (50 105).

Умерли за последние сутки 456 зараженных, накануне — 470. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в стране достигло 61 837.

Регионы с наибольшим числом умерших после заражения коронавирусом за сутки:

Москва — 77 (11 950 за все время),

Санкт-Петербург — 50 (8378),

Московская область — 20 (3093),

Нижегородская область — 18 (1805),

Свердловская область — 18 (1683).

Вылечились за сутки 24 080 человек, с начала пандемии — 2 778 889.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 января сказала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. По данным ведомства, суточный показатель заражения за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения.

Россия остается на четвертом месте в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первые три занимают США, Индия и Бразилия. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин сообщил, что между российскими и международными экспертами уже идут переговоры о создании цифрового ковидного сертификата, который упростит путешествия между странами в период пандемии.

Подробнее о «ковидном паспорте» — в материале “Ъ FM” «Туристы получат спецпаспорта».