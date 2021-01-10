В Минске проходят традиционные воскресные акции протеста

В столице Белоруссии Минске проходят воскресные протестные акции. Пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова сказала, что правоохранительные органы полностью их контролируют.

«В Минске жители Ленинского района вышли на воскресный марш против режима,— написал Telegram-канал NEXTA.— Могилевчане гуляют и поют песню "Муры". Жители Новогрудка заверяют, что чудо случится». По информации Telegram-канала, протесты также проходят в районах Лебяжьем, Шарики и городе Молодечно на северо-западе Минской области.

«Обстановка по Беларуси в воскресенье в целом спокойная. Ситуация с локальными несанкционированными акциями находится под контролем правоохранителей»,— прокомментировала ситуацию госпожа Чемоданова (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 9 января, в Минске также проходили районные акции протеста. На прогулку с бело-красно-белыми флагами и другой символикой вышли жители Малиновки, Востока, Слепянки, Степянки, «Магистра», а также бывшего военного городка в Уручье.

О ситуации в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».