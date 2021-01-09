В Минске прошли районные акции протеста

В Минске в субботу, 9 января, прошли локальные протестные марши оппозиции, сообщает Onliner. Так, на прогулку с бело-красно-белыми флагами и другой символикой вышли жители Малиновки, Востока, Слепянки, Степянки, «Магистра», а также бывшего военного городка в Уручье.

Кроме того, небольшие мероприятия прошли накауне. В частности, жители Романовской Слободы обновили мемориал в память о Романе Бондаренко и почтили память других погибших.

В Белоруссии с августа проходят акции несогласных с итогами выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры считают победительницей Светлану Тихановскую.

О ситуации в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».