Amazon отключит социальную сеть Parler от хостинга

Компания Amazon намерена отключить социальную сеть Parler, которой пользуются сторонники президента США Дональда Трампа, от облачной платформы Amazon Web Services (AWS), сообщает издание BuzzFeed News со ссылкой на письмо компании. По утверждению Amazon, социальная сеть не следует правилам использования сервиса. Генеральный директор Parler Джон Матце подтвердил, что Amazon отключит серверы сайта.

Компания запланировала отключение Parler от своих сервисов на 10 января 23:59 по тихоокеанскому времени (10:59 мск). «Возможно, что Parler будет недоступен в интернете на протяжении недели, пока мы будем воссоздавать его с нуля. Мы готовились к этому, не полагались на проприетарную инфраструктуру Amazon и создавали продукты в железе»,— написал господин Матце в своем аккаунте в Parler. Он обвинил Amazon в намерении «полностью убрать свободу слова в интернете», а крупных технологические компании в целом — в координированной попытке уничтожить конкурента.

Amazon сообщила, что нашла 98 постов от пользователей Parler, которые разжигают и одобряют насилие, сообщает BuzzFeed News. В частности, компания приложила к переписке скриншоты постов на Parler с призывами убивать либералов, журналистов и мусульман. «Учитывая несчастные события, которые развернулись на этой неделе в Вашингтоне, есть серьезный риск, что подобный контент будет и дальше разжигать ненависть».

Социальная сеть Parler позиционирует себя как сервис, обеспечивающий свободу слова. 10 января Apple удалила приложение Parler из магазина App Store, днем ранее так же поступила Google с клиентом социальной сети в Play Store. Обе компании обращали внимание, что контент Parler призывает к насилию, и требовали ввести систему модерации.