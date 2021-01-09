СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей

В ходе акций протеста в Вашингтоне по обвинению в незаконном проникновении и нарушении комендатнского часа были задержаны связанные с Молдавией 28-летняя Кристина Малимон и ее мать Евгения Малимон, сообщает издание BuzzFeed News. Госпожа Малимон-младшая говорит по-русски, однако подтверждений того, что арестованные были гражданками РФ, нет, отмечает издание. Ранее газета The Washington Post сообщила, что одному из задержанных после беспорядков в здании Конгресса США во время заседания суда понадобился переводчик на русский язык.

По информации BuzzFeed News, Кристина Малимон — вице-президент организации «Юные республиканцы Орегона» и организатор лодочного парада в поддержку президента Дональда Трампа в августе 2020 года. За несколько часов до штурма Капитолия она размещала в Instagram публикацию о митинге у Белого дома, где выступал президент Дональд Трамп.

Ранее посольство России в США запросило у Государственного департамента сведения о россиянах, задержанных или пострадавших в связи со штурмом Капитолия 6 января, уточнив, что на тот момент сведений о подобных случаях не было.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий в тот момент, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано, однако 7 января конгрессмены утвердили победу господина Байдена. В ходе акции погибли пятеро человек: четверо ее участников и полицейский, скончавшийся впоследствии от ранений.

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».