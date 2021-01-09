У посольства РФ в США нет информации о задержанных после беспорядков россиянах

Посольство России в США запросило у Государственного департамента сведения о россиянах, задержанных или пострадавших в связи со штурмом Капитолия 6 января. Оно уточнило, что на данный момент не располагает данными о подобных случаях

«Пока что таких фактов не выявлено. При необходимости окажем соотечественникам консульско-правовое содействие»,— указано на странице посольства в Facebook.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что одному из задержанных после беспорядков в здании Конгресса США во время заседания суда понадобился русскоговорящий переводчик. «Я не знаю, о каком незаконном входе (в Капитолий. — “Ъ”) вы говорите»,— цитирует его газета.

Позднее издание BuzzFeed News уточнило, что двумя русскоговорящими, арестованными по обвинению в незаконном проникновении и нарушении комендатнского часа, были 28-летняя Кристина Малимон и ее мать Евгения Малимон. Госпожа Малимон-младшая — вице-президент организации «Юные республиканцы Орегона» и организатор лодочного парада в поддержку президента Дональда Трампа в августе 2020 года. Подтверждений того, что арестованные были гражданками РФ, нет. Издание назвало подобные сообщения «необоснованными заявлениями от известных сторонников теорий заговора».

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. После нападения конгрессмены начали обсуждать возможность досрочного отстранения господина Трампа от обязанностей президента.

О позиции Дональда Трампа — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».