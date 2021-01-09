Главные новости к утру 9 января

Два человека, в том числе годовалый ребенок, погибли после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске. Лавина накрыла дома на курорте. Из-под завала извлекли юношу с переломами и обморожением, а также тело женщины. Спасатели и волонтеры продолжают поиски мужа и отца погибших. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Легкомоторный самолет Piper разбился после столкновения с самолетом Cessna в небе над Ленинградской областью. Три человека, находившиеся на борту Piper, погибли. Самолет Cessna приземлился с повреждениями, его пилот был госпитализирован.

Twitter заблокировал личный аккаунт Дональда Трампа. Компания заявила, что последние твиты президента США, если рассматривать их в контексте беспорядков в Вашингтоне и реакции на них, нарушают запрет на одобрение насилия. В ответ господин Трамп воспользовался рабочим аккаунтом президента, чтобы объявить о «переговорах с другими сайтами» и возможности создать свой сервис. Перед этим Google удалила приложение социальной сети Parler, позиционирующей себя как обеспечивающую свободу слова. О видеообращении Дональда Трампа накануне блокировки

Господин Трамп отказался присутствовать на инаугурации своего преемника. Заявление о том, что он не приедет на церемонию 20 января, было одним из его последних твитов перед блокировкой. Избранный президент США Джо Байден сказал, что считает решение предшественника хорошим, а его самого — позором США.