Следователи возбудили уголовное дело после схода лавины в Норильске

Следственные органы Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная», в Норильске. Дело возбуждено по признакам оказания услуг, не соответствующих правилам безопасности, указано на сайте управления СКР.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238), предусматривает лишение свободы на срок до двух лит или штраф до 300 тыс. руб. Отметим, что при смерти человека (ч. 2 ст. 238) максимальное наказание увеличивается до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Ранее на месте схода лавины обнаружили тело женщины.

Сход лавины произошел вечером 8 января по Москве. Из-под завалов достали юношу, его госпитализировали с переломами и обморожением. Спасатели и волонтеры продолжают поиск мужа погибшей женщины и их полуторагодовалого ребенка.