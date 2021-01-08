На Кубани производство винодельческой продукции в январе-ноябре 2020 года снизилось на 10%

Объем производства винодельческой продукции в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года составил 19,6 млн декалитров. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По этому показателю регион занимает первое место в России с долей рынка 30,6%. На втором месте по производству винодельческой продукции находится Ленинградская область – 9,01, млн дал, замыкает первую тройку Крым – 6,9 млн дал.

В целом объем производства винодельческой продукции в России за 11 месяцев 2020 года составил 64,06 млн дал – на 16,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, производство тихих вин в январе-ноябре 2020 года составило 13,1 млн декалитров. Это на 1,3% больше, чем годом ранее. Кроме того, было произведено 4,3 млн дал игристых и шампанских вин (+0,9%), 112,3 тыс. дал коньяка (-10,8%) и 950,3 тыс. дал водки (+25,3%).

Алексей Белянин