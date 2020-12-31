Производство коньяка в Краснодарском крае в 2020 году снизилось на 10,8%

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года производство коньяка составило 112,3 тыс. декалитров. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По объемам производства Кубань занимает 10-е место в России с долей рынка 1,5%. Больше всего коньяка за 11 месяцев произвели в Ставропольском крае (1,52 млн дал), Московской области (1,28 млн дал) и Пермском крае (964,2 тыс. дал). Всего в январе-ноябре 2020 года в России произвели 7,39 млн декалитров коньяка – на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года произвели 13,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство шампанского на Кубани за 11 месяцев 2020 года выросло до 4,3 млн дал. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин