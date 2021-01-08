Главные новости к утру 8 января

Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter первое после многочасовой блокировки видеообращение. В нем глава государства осудил штурм Капитолия, заявив, что нарушившие закон протестующие «заплатят» за это. После сертификации Конгрессом победы Джо Байдена в президентских выборах господин Трамп решил сфокусироваться на «гладкой» передачи власти. Отметим, что на текущий момент Twitter никак не помечал запись президента — все предыдущие его высказывания социальная сеть маркировала как содержащие «риск насилия». Вместе с тем, аккаунты главы государства в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat заморожены, а Shopify блокирует доступ к связанным с ним магазинам.

На фоне прошедших в Вашингтоне протестов ряд американских чиновников приняли решения об отставке. В частности, с постов уходят министр транспорта США Элейн Чао и министр образования США Бетси Девос. Это первые подавшие в отставку члены кабинета президента Дональда Трампа. Помимо этого отказаться от своей должности решил шеф полиции Капитолия Стивен Санд.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и ряд конгрессменов призывают отстранить Дональда Трампа от должности. Обсуждается как возможность использования 25-й поправки к Конституции США (позволяет передать вице-президенту США полномочия президента в случае недееспособности главы государства), так и инициирование процедуры импичмента. Госпожа Пелоси и господин Шумер сообщили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой, но не получили ответа. Газета The New York Times утверждает, что господин Пенс выступает против досрочного отстранения главы государства.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время начнут производить в Бразилии, сообщили в фармкомпании Uniao Quimica (партнер Российского фонда прямых инвестиций). Москва поставила необходимое для производства сырье 6 января. Отметим, что помимо Бразилии в производстве «Спутник V» будут участвовать компании из Китая, Индии, Южной Кореи и Аргентины.

Российского хакера Андрея Тюрина, взломавшего компьютерные системы JPMorgan Chase и ряда других компаний, приговорили в США к 12 годам тюрьмы. Он также должен возместить Соединенным Штатам $19 млн 214 тыс. Россиянин работал на группу злоумышленников из Израиля, США и России, в совокупности он похитил личные данные 100 млн человек.