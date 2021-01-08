Shopify блокирует доступ к связанным с Трампом магазинам

Канадская компания Shopify Inc удаляет со своей платформы магазины, связанные с президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters. Компания заявила, что действия господина Трампа нарушают ее политику в части поддержки организаций, платформ или людей, которые потворствуют насилию.

Reuters уточняет, что доступ ограничен к магазинам TrumpStore.com и shop.donaldjtrump.com, которые продавали кепки «Make America Great Again» и подобные предметы. Ранее Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа.

6 января сторонники господина Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения. После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».