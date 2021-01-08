Министр образования США также подала в отставку

Глава Министерства образования США Бетси Девос подала в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне, сообщает The Wall Street Journal. Госпожа Девос заявила, что последние события омрачили достижения администрации президента США Дональда Трампа. Ранее аналогичное решение приняла министр транспорта США Элейн Чао.

«Такое поведение было недопустимым для нашей страны. Нет никакого сомнения в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это переломный момент»,— говорится в заявлении министра к президенту. Госпожа Девос добавила, что «впечатлительные дети смотрят на все это и учатся у нас».

Помимо этого в отставку подала руководитель аппарата первой леди США и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также прошение об увольнении подали заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Ниcета.

О событиях в Вашингтоне — в материале “Ъ” «Байден и погром».