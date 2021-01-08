Демократы ждут скорейшего ответа Пенса на призыв лишить Трампа власти

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности, но до сих пор не получили ответа. Демократы рассчитывают, что господин Пенс озвучит свое решение в ближайшее время.

«Сегодня утром мы обратились к вице-президенту Пенсу с призывом применить 25-ю поправку, которая позволит вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента от должности за подстрекательство к мятежу и из-за опасности, которую он все еще представляет. Мы еще не получили ответа от вице-президента. <…> Мы ожидаем услышать ответ вице-президента как можно скорее»,— говорится в заявлении демократов, которое приводит The Hill.

За применение поправки помимо Нэнси Пелоси и Чака Шумера ранее выступили ряд конгрессменов от обеих партий. 25-я поправка к Конституции США позволяет передать вице-президенту США полномочия президента в случае недееспособности главы государства. Газета The New York Times утверждает, что вице-президент США Майк Пенс выступает против отстранения Дональда Трампа от должности.

Повторный импичмент начали обсуждать на фоне штурма Капитолия сторонниками господина Трампа 6 января. Вместе с тем, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, передача власти должна состояться 20 января. Дональд Трамп заявил, что намерен сосредоточиться на «гладкой» передаче власти избранному президенту.

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