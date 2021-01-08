Министр транспорта США подает в отставку из-за протестов

Министр транспорта США Элейн Чао сообщила, что подает в отставку из-за протестов и штурма здания Капитолия в Вашингтоне. Она стала первым подавшим в отставку членом кабинета президента Дональда Трампа.

«Вчера в нашей стране произошло травмирующее и вполне предотвратимое событие, когда сторонники президента ворвались в здание Капитолия <…> Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года»,— говорится в заявлении госпожи Чао, опубликованном в Twitter.

Ранее на фоне событий в Вашингтоне руководитель аппарата первой леди США и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подала в отставку. Также прошение об увольнении подали заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Ниcета.

6 января сторонники господина Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения. После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».