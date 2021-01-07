Зеленский вдохновился действиями Конгресса после беспорядков в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский осудил штурм Капитолия, который 6 января предприняли сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Он поддерал действия Конгресса США, утвердившего победу Джо Байдена на президентских выборах вскоре после беспорядков.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в адрес Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью старейшего и величайшего демократического института мира, который спустя считанные часы после ужасного нападения провел историческое заседание, утвердившее волю американского народа»,— написал господин Зеленский в Twitter.

Президент России Владимир Путин не делал заявлений о случившемся. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в официальном комментарии заявила, что электоральная система США архаична и создает возможность для нарушений.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате протестов погибли четыре человека, одного из них застрелили во время нападения. После того, как сторонники президента покинули здание, заседание продолжилось. Часть представителей Республиканской партии, который планировали оспорить голосования в штатах, после штурма отказались от идеи.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».