МИД РФ пожелал американцам «с достоинством пережить драматический момент собственной истории»

Российские власти считают протесты и погромы в Вашингтоне «внутренним делом США». Об этом “Ъ” заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы»,— отметила она. По словам дипломата, «это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США».

«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории»,— добавила Мария Захарова.

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Напомним, 6 января в здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они прервали заседание законодателей, которые собрались, чтобы утвердить голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах демократу Джо Байдену. Для вытеснения демонстрантов из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны.

Как комментируют захват Капитолия США в мире — в публикации “Ъ”.

Елена Черненко