Главные новости к утру 2 января

«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов в Калининград, Крым и на Дальний Восток. Тарифы будут действовать до конца 2021 года на полеты в экономклассе для россиян до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины), инвалидов и многодетных семей.

Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Сенат за преодоление его вето на бюджет.

На вакцинацию против коронавируса в Москве записалось более 100 тыс. человек, около 50 тыс. уже сделало прививку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва приняла «главный удар» пандемии COVID-19. О борьбе с вирусом

Фонд кино подвел итоги кинопроката за 2020 год. Самым успешным фильмом стал «Холоп» Клима Шипенко, а среди иностранных картин — «Джентльмены» Гая Ричи. Кассовые сборы в российских кинотеатрах в 2020 году по сравнению с 2019-м сократились на 58,8%.

Что посмотреть в кино на новогодних выходных Читать далее

Латвия и Норвегия возобновляют авиасообщение с Великобританией со 2 января. Полеты приостановили из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса. Рейсы из России отменены до вечера 12 января. О реакции стран на новый вид вируса

В Москве со 2 января повышена стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы установлены на разовые поездки и проездные на 30 дней и 60 поездок.