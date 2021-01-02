Латвия и Норвегия возобновляют авиасообщение с Великобританией

Латвия и Норвегия решили возобновить авиасообщение с Великобританией со 2 января, пассажиры должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19. Полеты приостановили с 20 декабря из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса.

«Латвия со 2 января 2021 года возобновляет авиасообщение с Великобританией»,— сообщило Минтранспорта в Twitter. Пассажиры, прилетающие в Латвию должны будут сдать тест на COVID-19 и провести десять дней на самоизоляции.

Норвегия снимет запрет на полеты в Великобританию с 17:00 (19:00 мск) 2 января, сообщил Минздрав королевства. Прибывающие из Великобритании должны заполнить регистрационный документ прежде, чем въехать в Норвегию. Кроме того, все въезжающие в страну обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус.

В декабре в Великобритании обнаружили более заразный вариант коронавируса. После этого десятки стран прекратили авиасообщение с Великобританией, полеты из России приостановлены до вечера 12 января. Первые случаи заражения коронавирусом нового вида уже выявлены в Германии, США, Китае.

Подробнее о реакции стран на новый вид вируса — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».