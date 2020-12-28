«Юничел» в 2021 году закроет 15 нерентабельных магазинов

Объемы производства обувной компании «Юничел» в 2020 году составили 82-83% к уровню 2019-го, продаж – 88-89% к прошлому году. Снижение показателей производитель объясняет простоем в течение полутора месяцев, вызванным режимом самоизоляции. Доход, полученный от реализации продукции, составил 97% к прошлому году. Такого результата удалось добиться за счет продажи остатков и «удержания доступных цен», говорится в сообщении компании.

В следующем году компания планирует закрыть 15 магазинов с высокой арендой и низкой рентабельностью, а вместо них открыть не менее 20-25 новых точек, делая ставку на расширение в других регионах, где продукция компании «более востребована», подчеркнул генеральный директор компании Владимир Денисенко. По его словам, процесс оптимизации уже идет: в текущем году компания закрыла 40, а открыла около 30 магазинов.

По словам Владимира Денисенко, несмотря на сокращение показателей, «Юничел» пережил этот год легче, чем многие другие обувные сети. «За счет того, что большинство фирменных магазинов развиваются в формате стрит-ритейла, их положение оказалось более выигрышным в условиях пандемических ограничений, нежели у обувных сетей, представленных в торговых центрах – трафик там не восстановился до сих пор»,- отметил господин Денисенко.

В целом уходящий год в компании называют «временем выживания», хотя отмечают, что в этот период удалось сделать задел на следующий год. В частности, завершен пилотный проект по повышению производительности труда, 130 млн руб. было инвестировано в модернизацию оборудования.