Между строк истории болезни

Любое творение прямо отражает своего создателя, даже если, казалось бы, имеет совсем другую природу. У разумных тараканов были бы другие самолеты, и по их облику и системе управления с определенной точностью можно было бы воссоздать анатомию и физиологию строителей. Вот и бизнес, построенный людьми, реагирует на многие внешние вмешательства подобно человеческому организму.

Коронавирус проявил это с почти пугающей очевидностью, чем дальше, тем больше картины совпадают до мелочей. И уже не просто как некая абстрактная «температура бизнеса», которую мы выводили каждую неделю в 2005–2006 годах в рубрике «Амбулаторная карта» журнала «Деньги». Теперь это подробная история болезни, а может быть, просто жизни. Потому что в краткосрочность нынешней инфекции, ни в прямом, ни в переносном смысле, уже, думаю, никто не верит.

Так получилось, что с начала пандемии я внимательно следила за обеими историями болезни: и человека как вида, и бизнеса как его продукта. За первой — в силу биологического образования и сохраняя интерес к науке, за второй — по долгу службы. Шли они, как две схожие по силе и характеру лошади в скачках по пересеченной местности, ноздря в ноздрю: удручающее разнообразие симптомов и их отсутствия, внезапные проявления и скрытые очаги, неочевидность протоколов лечения, нестандартные группы риска, недостоверная или просто бессмысленная статистика, странная тяжелая побочка, общественная истерика и до сих пор неясные глобальные последствия.

В результате анализ деловых итогов года, как мы привыкли, в традиционном отраслевом разрезе, выглядит, нельзя не признать, немного натянуто.

Да, в газете мы расставили эти колонки по привычным разделам, и почти в каждой из них (но только почти, потому что и разные системы органов болезнь затрагивает совершенно по-разному) написано о том, как пандемия повлияла на тот или иной сегмент. И есть рынки, где это влияние было в прямом смысле убийственным, как туризм или транспорт. Там настоящая КТ-4, поражено более 75%, и перспективы восстановления остаются туманными.

Но есть и другие. Где пандемия подчеркнула, проявила давно тлевшие конфликты и проблемы, от производственных до регуляторных, как в ТЭКе. Где исходный шок и падение быстро сменились ростом и новыми возможностями, как на продовольственном и фондовом рынке. Где все вроде наладилось, но проблемы еще впереди, как в продажах автомобилей. Где методы лечения могут обернуться последствиями страшнее самой болезни, как с мораторием на банкротства. Где ипохондрия и психологическое давление путаются с реальными проблемами, как в регулировании ритейла.

Важно не забывать: инфекции не создают новых сущностей. Да, это нагрузка на организм, который рвется там, где тонко. Да, на лечение и восстановление уходит много времени, а некоторые умирают. Однако виды меняет эволюция, а не инфекция.