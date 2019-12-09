Матери фигурантов дела «Нового величия» и «московского дела» объявили голодовку

Мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой Юлия Виноградова и мать фигуранта «московского дела» Даниила Конона Наталья Конон объявили голодовку. По словам женщин, поводом к голодовке стало вынесение обвинительных приговоров по «московскому делу».

«Это началось с пятницы, так называемого судного дня, когда один за другим посыпались несправедливые приговоры. В субботу мы, матери политзэков, вышли на пикет, ничего плохого не делали, а нас забрали в ОВД как преступников»,— мотивировала свое решение в разговоре с «Новой газетой» госпожа Конон. В сентябре СКР прекратил уголовное преследование ее сына.

«Я больше не могу смотреть и ощущать несправедливость... Впереди приговор моей дочери по делу "Нового величия"... От чувства безысходности я сегодня объявляю голодовку в последней надежде быть услышанной! И требую правосудия для политзаключённых!»— написала в Facebook мать Анны Павликовой. Несколькими днями ранее матери устроили пикеты на Красной площади, после которых их забрали в ОВД.

Напомним, Анна Павликова была задержана в марте 2018 года. На тот момент ей было 17 лет. Она обвиняется в создании и участии в экстремистской организации «с целью свержения конституционного строя РФ» (ст. 282 УК РФ). С августа 2018 года она находится под домашним арестом.

22-летний студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон был арестован 3 августа после обыска у него дома. В начале сентября СКР прекратил уголовное дело против него и еще четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ).

Матери фигуранток дела «Нового величия» — в интервью “Ъ” «"Забирают время жить"».

О прекращении уголовного преследования Даниила Конона — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».