Фигуранта «московского дела» Малышевского приговорили к трем годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского к трем годам колонии, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Его признали виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Обвинение просило приговорить господина Малышевского к трем с половиной годам колонии. Подсудимый свою вину не признал.

По версии следствия, господин Малышевский, выбил ногой окно автозака, которое упало на полицейского. На первом заседании суда полицейский Дмитрий Астафьев, на которого упало окно, сообщил, что «не видел, кто выбивал окно», а два свидетеля — также полицейские — показали, что не уверены в совершении преступления именно господином Малышевским.

«Суд установил, что Малышевский совершил применение насилия в отношении представителя власти,— зачитал решение судья Беляков.— Реализуя внезапно возникший преступный умысел, Малышевский (на акции протеста 27 июля в Москве.— “Ъ”) выбил окно, чем причинил физическую боль потерпевшему Астафьеву. Вина подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, доказательства, рассмотренные судом, признаны достоверными».

«Мы намерены обжаловать решение суда,— рассказал “Ъ” адвокат Александр Альдаев.— Честно говоря, я буду скучать по Эдуарду, когда все закончится, он очень миролюбивый и добрый человек. Наказание, которое для него сегодня просила прокуратура — людоедское, оно не укладывается в голове. Эти же судьи в этом же суде в 2019 году выносили условные приговоры людям, которые избивали полицейских и натравливали на них собак. И мы все понимаем, почему по так называемому "московскому делу" выносятся совершенно другие решения».

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участников летних протестов получили реальные сроки. Приговор Эдуарду Малышевскому стал последним во второй волне приговоров по «московскому делу».

Об обвинении и показаниях свидетеля — в материале “Ъ” «"Окно выбил, но без умысла"».

О последней волне приговоров — в материале “Ъ” «Учитывая смягчающие обстоятельства».

Мария Старикова