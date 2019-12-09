Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва

В образовательные учреждения Хабаровского края утром в понедельник, 9 декабря стали поступать анонимные сообщения о минировании, проходит эвакуация учащихся и персонала, сообщил “Ъ” источник в региональном МВД. Так, в Хабаровске эвакуированы школы №№ 30, 62, 43, 32, Дальневосточный госуниверситет путей сообщения, Институт народного хозяйства, Дальневосточная государственная академия физической культуры, Университет правосудия и Педагогический институт.

«Сообщения приходят на электронную почту учебных заведений. Люди приходят на работу, открывают электронные ящики рабочие и сразу звонят в полицию. Еще не все открыли почту, так что вызовов больше будет, видимо»,— сказал собеседник “Ъ”.

Волна сообщений о минировании затронула и другие регионы Дальнего Востока. В частности, неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в девяти школах Комсомольска-на-Амуре, сообщает «Интерфакс». В соседней Еврейской автономии УМВД по региону информировало об эвакуации в Биробиджане нескольких школ, медицинского колледжа и колледжа культуры.

В Благовещенске проинформировали о «минировании» 10 школ, восемь из них уже проверили, взрывных устройств там не обнаружено. Также оперативные службы проверяют школы Владивостока, где анонимные угрозы поступили в шесть учебных заведений, два из которых уже проверили.

Напомним, с конца ноября Москву и Санкт-Петербурге также атакую сообщениями о лжеминировании. За прошлую рабочую неделю в столице ложно «заминировали» около 600 объектов.

Подробнее об эвакуациях в столичных судах — в материале “Ъ” «Заседания судов прервали анонимными звонками».

Эрнест Филипповский, Хабаровск