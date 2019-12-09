Жилье дорожает без спроса

Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России. Лидерами стали города Дальнего Востока и Воронеж. Но продавать жилье в большинстве случае собственникам все же приходится с дисконтом.

За 2019 год цены на вторичную недвижимость выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тыс. человек, говорится в исследовании ЦИАНа. По данным аналитиков, лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 10% выше, чем за прошлый год, и на 17% — уровня 2017 года. Самый заметный скачок произошел во Владивостоке. Вторичное жилье сейчас стоит в среднем 125,1 тыс. руб. за 1 кв. м. За год показатель вырос на 16%, а за два года — на 29%. Похожая динамика в Благовещенске, где квартиры подорожали в среднем на 16% и 23% соответственно, до 76,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

В периметр исследования ЦИАНа не вошли данные о двух крупнейших российских рынках — Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость жилья в них в этом году обновила исторический максимум, достигнув 200,5 тыс. и 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Но динамика оказалась не такой заметной, как во многих регионах: годовой прирост показателя составил 4,2% для Москвы и 5% для Санкт-Петербурга.

Резкий рос цен именно на Дальнем Востоке главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич связывает с низким вводом жилья. По расчетам ЦИАНа, сделанным на базе данных Росстата, за первые девять месяцев 2019 года ввод жилья на человека в Хабаровском крае составил 0,13 кв. м, в Магаданской области — 0,02 кв. м при среднем значении по стране за тот же период 0,33 кв. м на человека.

На этом фоне, по словам госпожи Зубаревич, существующий спрос может смещаться в сторону вторичного рынка. Хотя, по мнению эксперта, в большинстве случаев заявленные высокие цены представляют собой исключительно ожидания собственников. Она объясняет, что это связано с неразвитостью самого жилищного рынка в регионах и одновременно может быть продиктовано желанием многих жителей покинуть Дальний Восток, выгодно продав недвижимость.

В крупных городах Центрального федерального округа вторичная недвижимость в этом году подорожала в среднем на 5%, до 48,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Динамику за два года аналитики ЦИАНа оценивают в 8%. Лидером по росту цен в центральной части страны стал Воронеж, где за год вторичное жилье подорожало сразу на 17%, а относительно конца 2017 года — на 12%, до 50,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Директор воронежского проекта Infoline Евгений Лавриненко оценивает годовой рост цен в 7–8%, добавляя, что и эти цифры существенно отличаются от его прогнозов, эксперт ждал падения на 5–10%. Он объясняет, что реальных оснований у повышения цен на вторичное жилье в Воронеже нет: спрос остается очень низким. Сделки заключаются с дисконтом на уровне 15–20%, добавил господин Лавриненко.

Заметный прирост цен аналитики ЦИАНа отмечают на вторичном рынке Твери. Квартиры оценены в среднем в 52,4 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 11% дороже, чем год назад. Директор тверского риэлторского агентства «Пять звезд» Римма Даминова объясняет устойчивый рост цен на вторичном рынке реакцией собственников недвижимости на резкое подорожание новостроек из-за перехода на проектное финансирование. Вторым фактором могло стать снижение ипотечных ставок, простимулировавшее спрос на жилье. Госпожа Даминова добавляет, что большинство сделок в регионе заключаются со скидкой 10%.

В Сибири лидерами оказались Новокузнецк и Братск: жилье в обоих городах подорожало на 14% за год, до 42,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В северо-западной части России быстрее всего цены на вторичное жилье росли в Калининграде — на 8%, до 62,6 тыс. руб. за 1 кв. м. На Урале динамику в размере 9% за год продемонстрировали Копейск и Новый Уренгой: квартиры здесь стоят 34,7 тыс. и 104 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Среди городов Северного Кавказа лидером стал Владикавказ: там вторичка подорожала на 15%, до 44 тыс. руб. за 1 кв. м. На юге лидирует Сочи: квартиры выросли в цене на 7% за год, до 130,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Александра Мерцалова