Майдан шестилетней выдержки

Вчера в Киеве отметили шестую годовщину Майдана — дня, когда мирные демонстрации в акции протеста против президента Януковича переросли в силовое противостояние с полицией и последующую смену власти. Вспомнить драматичные события 1 декабря 2013 года к офису президента Зеленского пришли участники тех событий и активисты «Правого сектора» (запрещен в РФ). Участники акции намерены пикетировать офис президента до окончания встречи «нормандской четверки» в Париже, намеченной на 9 декабря, призывая президента не дать «обмануть народ» Украины.

«Не потому что мы хотим революции. Нет, мы не хотим хаоса. Провокатором здесь выступает исключительно власть, которая играми с Москвой ставит под угрозу нашу государственность и Конституцию. Защитить их — наш гражданский долг»,— говорилось в обращении к гражданам Украины, распространенном «Движением сопротивления капитуляции» накануне вчерашней акции в Киеве.

Митинг 1 декабря активисты движения рассматривали как прелюдию к масштабным акциям протеста, запланированным на 8 декабря. Именно в этот день президент Владимир Зеленский должен будет отправиться во Францию на переговоры «нормандской четверки». Организаторы акции делают ставку на патриотические чувства сограждан. Во всех их обращениях и заявлениях Украина представляется главной ценностью, а ее независимость — главным достижением народа.

Желающих напомнить президенту Зеленскому о драматичных событиях шестилетней давности, ставших отправной точкой нового этапа противостояния на Украине, в воскресенье оказалось немного — немногим больше ста человек. Сотрудников полиции и национальной гвардии, чьи грузовики и автобусы приехали к зданию президентского офиса еще накануне вечером, было в разы больше. Кроме того, на ближайших улицах дежурили люди в штатском, прятавшие в карманах портативные рации и заблаговременно предупреждавшие полицию о перемещениях оппозиционеров.

«Приготовьтесь, идут»,— проговорила в такую рацию молодая женщина, всего секунду назад болтавшая о чем-то отвлеченном со своим кавалером на углу Банковой и Институтской улиц. Женщина успела своевременно подать сигнал, увидев поднимающуюся от Майдана группу людей с красно-черными знаменами «Правого сектора». Весьма символично, что стояла женщина на том самом месте, где шесть лет назад милиция разгоняла протестующих.

С напоминания о тех событиях и начался митинг «Правого сектора» — его участники развернули на подходе к офису президента звуковую систему, через которую сообщили, что Виктор Янукович «тоже хотел защититься от людей с помощью силовиков, но в итоге оказался в Ростове».

Нынешний глава «Правого сектора» Андрей Тарасенко зачитал требования к президенту Зеленскому, главным из которых был отказ от любого сотрудничества с Россией.

«"Правый сектор" призывает президента Зеленского не повторять ошибочных действий его предшественников и сделать все, чтобы не допустить очередных предательских решений. Мы требуем полного разрыва дипломатических, политических, экономических, культурных и всех остальных отношений с Российской Федерацией. Требуем отказа в признании легитимными Думы РФ, правительства РФ и президента РФ, ждем признания России государством-террористом»,— заявил Андрей Тарасенко.

С похожими требованиями выступали и другие демонстранты. Однако ответить им было некому — кроме полиции и нацгвардейцев, в правительственном квартале в воскресный день вообще не было госслужащих.

Между тем накануне шестилетней годовщины Майдана свое отношение к этому событию выразил и президент Зеленский.

«Шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного — счастливого будущего для своей страны. Они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи»,— написал президент Зеленский, не уточнив, правда, кого именно он считает негодяями, воспользовавшимися плодами революции.

Матвей Шиманов, Киев