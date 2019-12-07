Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине. За произвольную программу она получила 162,14 балла. Накануне она побила свой же мировой рекорд в короткой программе — 85,45 балла.

В сумме Костроная набрала 247,59 балла и превзошла рекорд, который в октябре установила россиянка Александра Трусова (241,02) на этапе Гран-при в Канаде. На этот раз она заняла третье место набрав 233,18. Второе место завоевала россиянка Анна Щербакова (240,92). Алина Загитова набрала 205,23 и заняла шестое место.

Финал Гран-при в Турине завершится 8 декабря.

О старте заключительного этапа соревнований — в материале “Ъ” «Фигуристы отрепетируют чемпионат мира».