Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине. Она получила 85,45 балла. Предыдущий рекорд был 85,04 балла, спортсменка установила на этапе Гран-при в Саппоро.

Ранее Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро. Она набрала 240 баллов и прошла в финал соревнований.

В субботу, 7 декабря, фигуристки представят свою произвольную программу. Финал Гран-при завершится 8 декабря.

О старте заключительного этапа соревнований — в материале “Ъ” «Фигуристы отрепетируют чемпионат мира».