Фигуристы отрепетируют чемпионат мира

Спортивные пары и мужчины-одиночники откроют сегодня в Турине короткими прокатами четырехдневную программу финала коммерческой серии Гран-при, по итогам шести этапов которой в него отобрались по шесть сильнейших в мире представителей всех четырех видов фигурного катания. Россияне представлены в каждом из них, в каждом рассчитывают на награды, а самые высокие шансы на победу имеют одиночницы и пары.

Самым интригующим в финале Гран-при, соревнования которого пройдут на льду туринского олимпийского ледового дворца Palavela, снова обещает стать женский турнир. А все потому, что в нем выступят сразу четыре россиянки, причем три из них — дебютировавшие в нынешнем сезоне и успевшие выиграть по два этапа серии Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная — владеют самым сложным на сегодняшний день в женском разряде контентом программ, поэтому четвертая — а это олимпийская чемпионка Алина Загитова — может попасть на пьедестал только в случае неудач своих коллег по группе Этери Тутберидзе, а также исполнительницы тройных акселей японки Рики Кихиры. Так вот, Александра Трусова намерена в своей произвольной программе исполнить сразу четыре прыжка в четыре оборота, но при этом она не рискнула включить в короткую программу разрешенный (в отличие от четверных) и только что выученный ею аксель в три с половиной оборота. У Анны Щербаковой четверных будет два, и оба самые сложные для исполнения — лутцы. Алена Косторная, получившая первый номер для представления своей короткой программы в пятницу, «квадами» не владеет, зато прекрасно освоила тройные аксели, которые вкупе с ее природной артистичностью могут в очередной раз сослужить ей добрую службу. Недаром именно ее и Трусову в первую очередь, а потом уже Анну Щербакову знаменитый постановщик и сам в прошлом чемпион мира Илья Авербух назвал главными фаворитами предстоящего турнира. «По результатам этапов выделю Косторную и Трусову,— цитирует господина Авербуха teamrussia.pro.— Алена может получить приличный гандикап в короткой программе, если исполнит ее так, как в Японии. Ее суммарный результат отличается от показателей Саши всего на полтора балла».

Что касается Алины Загитовой, которая не обучена ни тройному акселю, ни «квадам», то она сможет оказаться на пьедестале только в случае чистого исполнения короткой программы. В ее произвольной нет такого же серьезного набора, как у других россиянок и прошлогодней победительницы финала Гран-при японки Рики Кихиры, но есть очень высокая вторая оценка. Есть она и у шестой участницы финала американки Брейди Теннелл. К слову, Рика Кихира вновь заявила в произвольную программу четверной сальхов, который планировала исполнить на Гран-при Японии, но вместо него прыгнула тройной. Помимо четверного, японка намерена прыгнуть три тройных акселя: один в короткой и два в произвольной программе.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят двукратные победители этапов Гран-при сезона и обладатели европейской бронзы Александра Бойкова—Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина—Александр Галлямов и Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин. Однако вовсе не россияне, а двукратные чемпионы мира и мировые рекордсмены по баллам китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун имеют наивысший рейтинг и, как следствие, победные перспективы в Турине. А россияне реально поборются за второе и третье места. Золото кому-то из них светит только в случае неудачных прокатов пары из Поднебесной. Впрочем, также за медаль способны конкурировать вторая китайская пара Чен Пэн—Цзинь Ян и канадцы Кирстен Мур-Тауэрс—Майкл Маринаро.

В мужских соревнованиях золото и серебро почти гарантировано разыграют между собой пребывающие в отличной форме и выигравшие по два этапа нынешней серии двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира из США Натан Чен. При всем уважении к двум российским участникам — Александру Самарину, у которого, кстати, самый сложный контент короткой программы в мире, а также Дмитрию Алиеву, сражаться с обоими грандами мирового фигурного катания на равных им пока что не по зубам. А вот за бронзу с другими участниками финала — артистичным французом Кевином Эймозом и техничным китайцем Цзинь Бояном — пожалуй.

Та же участь — борьба максимум за одно на двоих место на пьедестале (и то не первое) — ожидает и российских прекрасных танцоров Викторию Синицину—Никиту Кацалапова и Александру Степанову—Ивана Букина. А победа, что легко предсказуемо, в очередной раз достанется в Турине четырехкратным чемпионам мира из Франции Габриэле Пападакис—Гийому Сизерону, которые демонстрировали на выигранных ими этапах серии катание, рекордное по всем составляющим суть ледовых танцев параметрам. Синицина—Кацалапов тоже победили на двух этапах Гран-при, однако не в самой, прямо скажем, лучшей их произвольной постановке на этапе в Китае, они все же уступили победу и более трех баллов также прошедшим в финал американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу, произвольная программа которых, наоборот, в высшей степени удачная. Полны амбиций и Мэдисон Хаббелл—Закари Донохью, другая сильная американская пара, которая также будет бороться за призовое место наряду с канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье.

Вера Мухина