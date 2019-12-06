Бывшего фигуранта «московского дела» Миняйло задержали в суде

Бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло задержали в Мещанском суде Москвы, передает «МБХ медиа». Сначала сам он сообщил изданию, что на него составили протокол по ст. 17.3 КоАП (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Позднее он уточнил, что его и еще одного активиста отпустили без составления протокола, но переписали паспортные данные.

Алексей Миняйло пришел в суд поддержать фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, которых сегодня приговорили к реальным срокам. После оглашения решения суда он попытался передать им белую розу. По словам господина Миняйло, приставы вели себя грубо и заламывали ему руки.

Александра Мыльникова приговорили к двум годам колонии условно, Максим Мартинцов получил два с половиной года колонии, Егору Лесных назначили наказание в виде трех лет колонии. Прокуратура просила приговорить их к трем, трем с половиной и четырем годам колонии соответственно. Всех троих обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве.

В обвинительном заключении говорится, что фигуранты дела в ходе акции повалили росгвардейца Максима Косова на землю, после чего Егор Лесных и Максим Мартинцов «ударили его ногами, причинив физическую боль». Егор Лесных позже ударил ногой полицейского Алексея Федорова. Все трое подсудимых вину не признали.

Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года. Предпринимателя Никиту Чирцова признали виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), суд приговорил его к одному году колонии общего режима. Также суды вынесли приговоры в отношении проходящих по этой же статье Владимира Емельянова и Павла Новикова. Господин Емельянов получил два года условно, господин Новиков получил штраф 120 тыс. руб. и был освобожден в зале суда. В отношении Сергея Фомина, который был единственным проходящим по статье «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ), уголовное преследование было прекращено.

О других сегодняшних приговорах — в материале “Ъ” «Учитывая смягчающие обстоятельства».

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.