Фанаты «Зенита» поддержат акцию болельщиков «Спартака» и уйдут с трибун во время матча с «Динамо»

Представители самого многочисленного фанатского объединения петербургского «Зенита» «Ландскрона» заявили, что поддержат акцию болельщиков московского «Спартака» и демонстративно уйдут с «виража» на матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги против «Динамо».

Фанаты пояснили, что покинут трибуну на 40-й минуте встречи. «Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!»,— говорится в заявлении «Ландскроны», которое цитирует «Спорт-Экспресс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что перед матчем со «Спартаком» 1 декабря петербургская полиция задержала около 200 болельщиков московской команды. Троих из низ позже отправили под арест на 15 суток, а одному из лидеров фанатской группировки суд запретил посещать спортивные мероприятия на срок до полутора лет.

Напомним, матч «Зенит» – «Динамо» состоится в Петербурге в пятницу, 6 декабря. Игра начнется в 19:30.