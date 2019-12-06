Егору Жукову дали испытательный срок

Три года условно: Кунцевский суд Москвы огласил приговор по одному из самых резонансных дел в рамках процессов по летним протестам в Москве. Студента Высшей школы экономики Егора Жукова осудили за призывы к свержению власти — за четыре ролика на YouTube. Кроме того, Жукову назначили испытательный срок и лишили его права заниматься администрированием ресурсов в интернете.

Адвокат студента Мурад Мусаев пояснил “Ъ FM”, что означает эта формулировка: «Егор может пользоваться компьютером и даже, великое благо, интернетом, но он будет отлучен от администрирования тех или иных ресурсов, как сказано в приговоре. Речь идет о том, что он не сможет создавать и публиковать определенный контент: видео, аудио и текстовый. Имеются ли ввиду соцсети — на слух мы именно так поняли приговор суда, будем еще вчитываться спокойно вечером в формулировки, может быть, проведем небольшое лингвистическое исследование о том, что означает предложение про администрирование. Испытательный срок составляет три года, он исчисляется, начиная фактически с сегодняшнего дня, или, как сказал суд, с завтрашнего дня.

Егор должен раз в месяц отмечаться в соответствующей уголовно-исполнительной инспекции, не менять без ее уведомления место жительства и быть образцово-показательным гражданином: не совершать административных правонарушений или вообще всего того, что может быть истолковано как незаконопослушное поведение с его стороны. В противном случае это может быть использовано как повод изменения назначенного ему наказания на реальное. При согласовании с уголовно-исполнительной инспекцией он может выезжать за границу».

Егор Жуков стал одним из самых известных фигурантов «московского дела». В его защиту выступали многие известные люди, втом числе рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и блогер Юрий Дудь. Петицию за освобождение Жукова подписали более 100 тыс. человек. За него вступились некоторые представители руководства Высшей школы экономики и многие студенты.

В пятницу его приговора у суда дожидалось несколько сотен человек. О том, что происходило снаружи и внутри здания рассказал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: «Уже за 40 минут до назначенного на 10 утра оглашения приговора студенту Высшей школы экономики Егору Жукову у здания Кунцевского суда собралась внушительная толпа.

В большинстве своем это были молодые люди, студенты, которые предпочли поддержать товарища вместо того, чтобы поехать на пары.

Попасть в само здание даже для журналистов оказалось непростой задачей, а затем испытание повторилось уже у дверей в зал заседания, который вместил в лучшем случае половину желавших присутствовать на оглашении приговора. Около часа судья зачитывала приговор, а затем разъясняла Жукову, что такое "условный срок" и чего ему не следует делать, чтобы он не превратился в реальный. Все это время и сам студент, и его родители сохраняли невозмутимый вид, и лишь выйдя за двери зала, мать студента не сдержала слез радости:

— Он не выдержал бы без вашей поддержки это. Ребята, низкий вам поклон. — Спасибо за сына! — Спасибо вам!

За время оглашения приговора толпа сторонников Жукова увеличилась в несколько раз и перестала помещаться на пятачке у входа в здание. Часть людей расположилась на противоположной стороне улицы. Появились и многочисленные полицейские вместе с "автозаками" и служебными собаками. Шагнув из суда на улицу, можно было испытать настоящий акустический удар:

— Оправдать! Оправдать! Оправдать!

Спустя еще полчаса, потребовавшиеся на соблюдение обязательных формальностей, из здания вышел и сам Жуков:

«Надеюсь, мы уже научились не воспринимать как победу наказание невиновных людей. Все-таки это совершенно несправедливая вещь. Я надеюсь, что мы все понимаем, это все превратилось в политику, и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это все политика. Наконец, я просто хочу от всей души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение, публично, не публично — неважно. Спасибо всем! Если они думают, что я прекращу публичную деятельность, ну, come on».

Завершив свой короткий спич, Жуков двинулся к метро, а вместе с ним и добрая сотня журналистов, сторонников. Дав несколько коротких комментариев и сфотографировавшись со всеми желающими, Жуков обратился к сопровождавшей его толпе еще раз:

«Поезжайте к другим политзаключенным. Уже очень скоро будут объявлены приговоры. Прошу вас, помогайте им, все-таки сейчас я поеду домой кушать теплые пельмени, а они, вероятно, будут кушать холодную баланду. Поэтому, друзья, поезжайте к ним».

После того как Егору Жукову удалось наконец уйти, можно было слышать, как молодые люди, приветствовавшие его освобождение, обсуждают дальнейшие планы. "Ну что, парни, в "универ" или к Мещанскому? " — громко спросил один из них. Ответа не последовало. Это был риторический вопрос»

В Высшей школе экономики рады, что Егор не поедет в колонию, говорится в сообщении пресс-службы. Однако его политическую активность в вузе не поддерживают. В Кремле также прокомментировали дело Жукова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин о нем знает, но вникать в детали всех уголовных дел о массовых беспорядках не может. Доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман считает, что обвинение студента изначально вызывало вопросы, а условный срок накладывает на него слишком много ограничений: «Решение суда не было обоснованным. Во-первых, 280 статья в нынешнем виде не должна находиться в нашем Уголовном кодексе: она расплывчатая, невнятная и карает за мыслепреступление, за призывы непонятно к чему, определение экстремизма.

Во-вторых, даже если брать эту статью как она есть, она неприменима к Егору Жукову, никаких призывов к насильственным действиям на записях не содержится.

В обвинительном приговоре, я думаю, не сомневался никто, все размышления были вокруг меры наказания. Даже понимая весь политический характер дела, довольно трудно в первый раз назначить наказание, связанное с лишением свободы, человеку, который не привлекался никогда раньше, учащемуся и человеку, который обвиняется по статье, не предполагающей насилие или ущерб. Поэтому условный срок здесь не то чтобы ожидаем, но, в общем, понятен, с точки зрения права. Это все же судимость — довольно большие и длительные ограничения на целый ряд видов деятельности и мест работы».

Экспертизу роликов Егора Жукова проводил сотрудник ФСБ с математическим образованием Александр Коршиков. Именно он обнаружил в видео студента призывы к экстремизму. Защита Жукова настаивала, что нужно спросить мнение квалифицированных лингвистов, но судья отклонила три таких ходатайства.

Тем не менее, в президентском Совете по правам человека результатом процесса довольны, рассказал “Ъ FM” его глава Валерий Фадеев: «Поскольку я дважды обращался публично к правоохранительным органам и к суду с призывом вынести решение, соразмерное содеянному, и проявить гуманность в отношении нескольких фигурантов этого дела, и, в частности, в отношении Егора Жукова, я доволен решением суда. Конечно, некоторые считают, что ни в коем случае нельзя было выносить и осуждать Егора Жукова. Но в этой ситуации, я считаю, что это максимум того, что можно добиться, и я приветствую решение суда. Я называю его сбалансированным, потому что есть и многие другие обстоятельства дела.

Важно, что этот молодой человек, энергичный, талантливый, останется на свободе. Важно, что его жизнь, его судьба не будет сломана.

Все-таки условное наказание позволяет продолжать учебу, работу и, в общем, большую часть его деятельности, за исключением каких-то ограничений, связанных с интернетом. Если бы человека посадили в тюрьму, судьба его была бы незавидной. И я полагаю, что позиция СПЧ и мои обращения здесь сыграли свою роль».

6 декабря в столичных судах вынесли обвинительные приговоры четырем фигурантам «московского дела».

Анна Никитина