«Это не судебный, а воспитательный процесс»

Егор Жуков, студент Высшей школы экономики, может быть осужден на четыре года колонии. Он обвиняется в призывах к экстремизму в рамках так называемого «московского дела». Приговор ожидается 6 декабря. Накануне он выступал с последним словом. Свою вину подсудимый не признал. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не испытывает оптимизма относительно исхода этого процесса.

По версии следствия, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти, действуя по мотиву личной неприязни к ним и осознавая общественную опасность, Жуков, записывая видеоролики, решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности — это выдержки из материалов дела 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Он обвиняется в том, что призывал людей выходить на улицу. Для этого он использовал свой видеоблог.

Эксперт, сотрудник Института криминалистики центра специальной техники ФСБ Александр Коршиков, в частности, обнаружил призывы к экстремизму во фразах «нужно хвататься за любые формы протеста» и «делайте все, на что способны, и не ждите чьей-то указки». Сторона обвинения согласилась с тем, что это призывы к насилию. Прокуроры требуют для будущего политолога четыре года колонии. Жуков вину не признает. Он уверен, что его преследуют исключительно по политическим мотивам. Защита указывала, что у эксперта ФСБ нет лингвистического образования, и просила привлечь независимых специалистов, но суд отказал.

Еще можно добавить, что Жуков — все-таки студент передового вуза страны, за него активно заступались известные люди, творческая интеллигенция, преподавательский коллектив ВШЭ и многие другие. Его удалось перевести под домашний арест, статью ему переквалифицировали с организации беспорядков на призывы к экстремизму. Как обычно в подобных случаях, в деле много нестыковок, и аргументы прокуроров не выглядят бесспорными.

Так или иначе, суд завершается. Гадать, посадят или нет, бессмысленно. Хотя прогноз, конечно же, негативный.

То, что происходит, это не судебный, а воспитательный процесс. За семь лет, прошедших с так называемых «болотных» протестов, выросло очередное непуганое поколение. Нужно его охладить, или можно сказать грубее — сломать, чтобы другим неповадно было.

Особенно это касается таких вот ухоженных, интеллигентных молодых людей. Устами прокуроров власть говорит: зачем тебе все это, Егор? Тебя ждет прекрасная карьера, станешь политологом, будешь просвещать молодежь, объяснять им суть момента. Потом в депутаты, и даже бери выше — все дороги открыты. Если, конечно, с пути не собьешься. Раскайся, и тогда, может быть, простим.

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Действенны ли такие методы? С одной стороны, да, конечно, кто то испугается. Но для государства это плохо, потому что рождает равнодушие и стремление уехать. Ярким, талантливым в таких условиях сложно. А посредственности — с ними прорыва не добиться. С ними только назад, писать формулировки про личную неприязнь и ненависть к общественному строю Российской Федерации. Вон даже бывшие депутаты-«нашисты», и те бегут. Так что есть повод задуматься.