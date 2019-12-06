Стал известен приговор по одному из самых резонансных дел в рамках процессов по летним протестам в Москве: студент Высшей школы экономики Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму. Адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев прокомментировал приговор в эфире “Ъ FM”.

К сожалению, приговор был практически скопирован с единственного заключения лингвистической экспертизы, которая была представлена суду и была разбита в пух и прах не только в суде, но еще на стадии предварительного следствия. Если бы речь шла о каких-то двусмысленных роликах, то с этим можно было бы еще мириться.

Но это были ролики, в которых Егор прямым текстом убеждал своего зрителя в том, что насильственное противление власти опасно, неэффективно и неуместно в современной России.

Он буквально через слово говорил, что протест должен быть исключительно мирным — он и безопаснее, и эффективнее — и так буквально через каждое предложение. Поэтому мы часто слышим “несправедливый приговор”, но это приговор, в котором прямым текстом “белое” называют “черным”, основываясь на каком-то абсолютно несуразном заключении лингвистической экспертизы, которая, однако, произведена доктором физико-математических наук, который служит в экспертном учреждении Федеральной службы безопасности.

Это сюжет из какой-нибудь книги Пелевина, мне кажется, а не из реальной жизни.

Любой такой приговор вызывает двойственное чувство. С одной стороны, этот приговор гораздо хуже того, что должен был быть по закону, элементарно потому, что он не оправдывает. Но он лучше того, что могло бы быть, потому что парень на свободе, слава богу, и даже сможет продолжить учебу. И сейчас встала дилемма: обжаловать или не обжаловать — рисковать возможностью того, что еще и прокуратура опротестует, чтобы уравновесить жалобу защиты, или где-нибудь кого-нибудь переклинит, и приговор может быть изменен к худшему. Пока неясно, будет обжалование или нет.

Егор может пользоваться компьютером и даже, великое благо, интернетом, но будет отлучен от администрирования тех или иных ресурсов, как сказано в приговоре. Речь, конечно, идет о том, что он не сможет создавать и публиковать определенный контент: видео, аудио и текстовый. Имеются ли ввиду соцсети — на слух мы именно так поняли приговор суда, будем еще вчитываться спокойно вечером в формулировки и решать, может быть, проведем небольшое лингвистическое исследование о том, что означает предложение про администрирование.

Мы сейчас не понимаем этот запрет как полный, но, я уже сказал, надо вчитаться в формулировку приговора, чтобы потом это не было трактовано слишком широко недоброжелателями Егора.

Испытательный срок составляет три года, он исчисляется, начиная фактически с сегодняшнего дня, или, как сказал суд, с завтрашнего дня. Егор должен раз в месяц отмечаться в соответствующей уголовно-исполнительной инспекции, не менять без ее уведомления место жительства и быть образцово-показательным гражданином: не совершать административных правонарушений или вообще всего того, что может быть истолковано как незаконопослушное поведение с его стороны. В противном случае это может быть использовано как повод изменения назначенного ему наказания на реальное. При согласовании с уголовно-исполнительной инспекцией он может выезжать за границу, такого ограничения на него не наложено.