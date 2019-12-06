Небензя заявил об обещании Трампа разобраться с невыдачей виз российской делегации

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей американских виз российской делегации в ООН, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. США уже дважды — в сентябре и в декабре — не давали визы российским делегатам. В ООН призывали США решить проблему.

Накануне, 5 декабря, Василий Небензя принял участие во встрече постпредов стран-членов СБ ООН с президентом США. Господин Небензя рассказал, что на встрече поднял тему визового скандала между Россией и США. Дипломат выразил надежду, что проблема будет решена. По его мнению, разгоревшийся скандал портит репутацию США.

«Проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться»,— сообщил постпред РФ при ООН. Он добавил, что сама встреча прошла хорошо, обсуждались «самые разнообразные темы». Президент США, по словам Василия Небензи, был вовлечен в беседу и с удовольствием общался с дипломатами ООН.

Напомним, визовый скандал разгорелся в сентябре, когда посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которая должна была сопровождать главы МИД РФ Сергея Лаврова в поездке на Генассамблею ООН. Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств. В декабре США не выдали визы членам делегации Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон на международную конференцию.

Подробнее о визовом скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».