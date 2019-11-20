В ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов

Шестой комитет Генассамблеи ООН (рассматривает правовые вопросы) принял резолюцию, в которой призвал США устранить проблемы с визами делегатов, которые приезжают на мероприятия организации в Нью-Йорк. Недавно с этими трудностями столкнулись российские дипломаты. Проект документа был опубликован на сайте ООН.

Комитет рассчитывает на то, что «страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и членам Секретариата <…> чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в Секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов приезжать в Нью-Йорк», отмечается в резолюции.

В Генассамблее ООН ожидают, что страна пребывания (США) будет в дальнейшем прилагать усилия для того, чтобы представители государств могли легче получить визы для своих официальных поездок.

Авторы резолюции — Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. Как сообщает ТАСС, ее приняли консенсусом без проведения голосования.

Напомним, визовый скандал разразился 24 сентября, когда в день вылета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк выяснилось, что американское посольство не выдало визы 13 членам российской делегации, которые должны были его сопровождать. Позже стало известно, что США не выдали визы 18 российским дипломатам. В посольстве США назвали произошедшее «частным случаем», а Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств. Из-за проблем с визами половина российской делегации не смогла принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и безопасности).

О российско-американском визовом скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».