Михаил Тимонов ищет справедливости в России

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов намерен обжаловать в суде отстранение его от должности лидера фракции «Справедливой России» (СР) в столичном парламенте. К такому решению депутат пришел, изучив протокол собрания фракции, где принималось соответствующее решение. В протоколе, в частности, оказалось неверно указано название фракции. Новый глава фракции «Справедливой России» в Мосгордуме Магомет Яндиев не смог объяснить, как появилась неточность в названии. Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что лишь соблюдение норм заполнения протокола является гарантией соблюдения внесенных в него решений, и ошибки дают господину Тимонову основания оспорить документ в суде.

«После появления в СМИ информации о переизбрании лидера фракции я несколько дней пытался получить от аппарата Мосгордумы хоть какую-то подтверждающую бумажку, которой, видимо, и не было,— рассказал “Ъ” Михаил Тимонов.— Предоставили мне документ только в среду вечером». Депутат уточнил, что речь идет о протоколе заседания фракции от 27 ноября, где и было принято решение о смене руководителя:

«Юристы находят много интересного. Как минимум — что я это заседание не созывал и повестку не формировал. Я, несомненно, оспорю этот забавный документ».

Первое сообщение о том, что во фракции «эсеров» в МГД сменился лидер, появилось утром 2 декабря на ленте информационного агентства ТАСС со ссылкой на анонимные источники в столичном парламенте. Соответствующая новость на сайте Мосгордумы появилась только 4 декабря. Также в разделе информации о фракции на сайте думы до 4 декабря лидером обозначался Михаил Тимонов, хотя по протоколу его полномочия прекращены 27 ноября. Позднее господин Яндиев подтвердил “Ъ” смену лидера фракции, объяснив отставку Михаила Тимонова тем, что он не выполнял возложенных на него функций и принимал решения, не советуясь с членами фракции. По словам господина Яндиева, собрание фракции 27 ноября Михаил Тимонов покинул, услышав его повестку. Таким образом, в обсуждении участия он не принимал и за переизбрание лидера не голосовал. При этом в протоколе, с копией которого ознакомился “Ъ”, отмечается, что депутат Тимонов присутствовал на собрании, хотя подпись его на бумаге отсутствует.

В протоколе неверно указано название фракции: единственный вопрос повестки мероприятия назывался «О переизбрании руководителя фракции политической партии "Справедливая Россия" в городе Москве и лицах, уполномоченных действовать от имени фракции». Отметим, что корректное название — фракция партии «Справедливая Россия» в Мосгордуме. Председательствовавший на собрании 27 ноября Магомет Яндиев сообщил “Ъ”, что протокол составлял вместе с Александром Соловьевым, и как там появилась эта ошибка, он не знает: «Хороший вопрос. Но я не силен в вопросах регламентов. С моей точки зрения, если это и ошибка, она несущественная».

Напомним, все три члена фракции «Справедливой России» в МГД были поддержаны на выборах проектом Алексея Навального «Умное голосование». Доцент МГУ господин Яндиев выиграл в 45-м округе у проректора ВШЭ Валерии Касамары после снятия или схода с дистанции ряда кандидатов, в том числе красносельского муниципального депутата Ильи Яшина и коммуниста Владислава Колмогорова. Александр Соловьев победил в третьем избирательном округе, где выдвигался, но получил отказ в регистрации другой Александр Соловьев — глава московского отделения «Партии перемен» Дмитрия Гудкова.

Руководитель аппарата фракции «Справедливой России» в Госдуме Руслан Татаринов пояснил “Ъ”, что протокол по итогам собрания фракций — юридически значимый документ, и, если какой-то пункт в нем отсутствует, это может стать причиной для оспаривания принятого там решения. «Как минимум — в протоколе должно быть четкое указание географии, где проводилось мероприятие, сколько людей присутствовало, правильное наименование органа, итоги поименного голосования. Если хотя бы один элемент отсутствует, есть право оспаривать данный документ, в том числе в суде»,— отметил Руслан Татаринов. В протоколе с собрания фракции в Мосгордуме 27 ноября информация о поименном голосовании отсутствует, там записано лишь, что решение принято большинством голосов.

Эксперт по электоральному праву, профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Кабышев отмечает, что надлежащая процессуальная форма документа является гарантом соблюдения прав. «Если есть замечания, то действительно Михаил Тимонов может попробовать это оспорить,— сказал “Ъ” Сергей Кабышев.— Видимо, оформили все неряшливо». Он добавил, что протокол — это документ, который влечет за собой правовые последствия, и если в нем есть какие-то изъяны, то правовые последствия, а в данном случае это смена лидера фракции, не наступают.

Елена Рожкова