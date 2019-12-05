Минфин России откажется от заимствований в долларах

Из-за введенных дополнительных американских санкций, Министерство финансов России, вероятнее всего, не сможет больше занимать в долларах, сообщил Bloomberg директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константин Вышковский. Такие транзакции проводятся при участии американских банков, а августовские ограничительные меры запрещают участие американских банков в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных российским правительством или ЦБ.

«Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке»,— сказал господин Вышковский. Выдержки из его интервью опубликованы на сайте Минфина России. Ранее отказ от заимствований в долларах в 2020 году уже допускал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Относительно размещения в евро, санкционных рисков, по словам представителя Минфина, меньше, но «пока непонятно, насколько». При это он отметил, что российское ведомство не намерено придумывать обходные пути санкций. «Мы ничего не собираемся делать такого, что будет создавать риски для покупателей наших бумаг»,— добавил он.

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по «делу Скрипалей». Он, в частности, предполагает ограничения на операции с госдолгом России. Помимо этого американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России.

О росте спроса международных инвесторов на ОФЗ — в материале “Ъ” «Госдолг отыграл прошлогодние санкции».