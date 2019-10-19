Минфин допустил отказ от внешних заимствований в долларах в 2020 году

Наиболее вероятные валюты следующего выпуска российских евробондов — юани и евро, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка. По словам министра, в 2020 году Россия может отказаться от внешних займов в долларах.

«Может, в юанях у нас как раз вопрос наконец-то выстрелит, потому что создавали в последние годы инфраструктуру для заимствований в юанях. В евро, в конце концов, наверное, можно будет попробовать выйти»,— сказал господин Силуанов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

На вопрос о том, существует ли вероятность полного отказа от долларовых заимствований в следующим году, глава Минфина ответил утвердительно: «Конечно, да. Новых — точно (не будет.— “Ъ”), у нас же ограничение на новые долларовые займы». При этом Антон Силуанов добавил, что количество евровых инвесторов «значительно меньше, чем долларовых». «Основной рынок — это, конечно, рубли»,— уточнил он.

26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по «делу Скрипалей». Он, в частности, предполагает ограничения на операции с госдолгом России. Помимо этого американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России.

О повышении спроса международных инвесторов на российские ОФЗ читайте в материале “Ъ”.