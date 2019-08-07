Предупредительный выстрел по долгу

Новые санкции в отношении России, включающие запрет на участие американских банков в первичном размещении российского госдолга в иностранной валюте, не приведут к пересмотру рейтинга РФ, сообщило агентство Standard & Poor's (S&P). Его эксперты указали на то, что ограничения не затрагивают покупку рублевых бумаг РФ, на рынке которых доля зарубежных инвесторов достаточно велика и составляет почти 31%. При этом в S&P предупредили о возможном удорожании заимствований для России из-за неопределенности по поводу дальнейших санкций.

Второй раунд санкций против России в связи с «делом Скрипалей» не приведет к изменениям ее кредитной оценки как суверенного заемщика, сообщило во вторник рейтинговое агентство Standard & Poor's. «Стабильный прогноз предполагает, что дополнительные санкции за рамками уже действующих затронут только первичные размещения, отдельные корпорации и не системно важные финучреждения, а ответ российской стороны будет нацелен на минимизацию макроэкономических рисков»,— пояснили в агентстве. Однако перспективы введения новых санкций крайне неопределенны, остается риск установления более жестких ограничений, говорится в заявлении агентства. Также пока неясно, приведут ли текущие санкции к исключению инвестбанками российских госбумаг из облигационных индексов (что привело бы к удорожанию заимствований), уточнило S&P.

Напомним, вечером 2 августа была опубликована директива по реализации ограничительных мер Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Ею впервые вводятся ограничения на участие американских банков в первичном размещении облигаций РФ, номинированных в американских долларах. При этом запрет не касается приобретения бумаг на вторичном рынке, а также их текущих держателей, не распространяются ограничения и на корпоративные долги. Первый раунд санкций по «делу Скрипалей» был объявлен в августе 2018 года, тогда предполагалось, что вторая часть будет принята в ноябре, но решение в итоге было отложено по инициативе администрации.

Всего на размещения в иностранной валюте приходится примерно пятая часть заимствований РФ.

«С точки зрения бюджета даже полный запрет на участие во всех первичных размещениях может быть компенсирован существенными объемами ликвидности на счетах Минфина (около 3% ВВП) и невысокими потребностями в займах (около 1,5% ВВП)»,— указывают в S&P.





Более того, суммарный объем внешнего долга РФ в инвалюте сейчас не превышает 2,5% ВВП. На американских держателей приходится примерно пятая часть евробондов. Учитывая отсутствие ограничений со стороны ЕС, правительство РФ теоретически может размещать займы в евро, полагают в агентстве. В любом случае, потребность в размещениях евробондов до конца 2019 года является нулевой, а на 2020 и 2021 годы она составляет по $3 млрд.

«Прямое влияние введенных санкций является ограниченным, но готовность Белого дома в принципе вводить ограничения на долг в ответ на давление со стороны Конгресса повышает риск расширения санкций»,— отмечает старший экономист Deutsche Bank Петр Сидоров. В то же время, по оценке эксперта, санкции негативно скажутся на инвестиционном климате. С начала года спрос на российские бумаги увеличивался — в прошлом декабре доля нерезидентов в объеме выпущенных ОФЗ составляла 24,4%, в июне этого года — 30,8%. Этот приток поддержал укрепление рубля, санкции могут ограничить спрос, предупреждает эксперт. В S&P, впрочем, замечают, что и в случае продажи активов внутренний спрос на ОФЗ будет достаточным для того, чтобы заместить деньги зарубежных инвесторов.

Татьяна Едовина