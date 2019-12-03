Суды Москвы и Санкт-Петербурга снова эвакуируют из-за угрозы взрыва

В Мещанском районном суде Москвы проводилась эвакуация, однако он уже возобновил работу, сообщил корреспондент “Ъ” из зала суда. Также эвакуация проводилась в Басманном, Лефортовском, Тверском, Пресненском, Измайловском, Таганском, Кунцевском судах Москвы из-за сообщений об угрозе взрыва. Таганский, Лефортовский и Измайловский районные суды также возобновили работу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, эвакуация проводится в судах Санкт-Петербурга. По состоянию на 18:00 эвакуируются городской и семь районных судов, среди которых Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Октябрьский, Невский и Куйбышевский. В объединенной пресс-службе судов города сообщают, что в этот раз злоумышленники не требуют 120 биткойнов, как в прошлые дни эвакуаций.

Кроме судов в письмах сообщили о минировании аэропорта Пулково, вокзала (без указания, какой из пяти вокзалов) и станций метро «Пушкинская» и «Достоевская». В другом письме, поступившем в один из судов, сообщается о минировании 43 торговых центров, среди которых «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас», «Невский центр» и «Гостиный двор». «Вдобавок ко всему в Москве над Кремлем полетят начиненные взрывчаткой дроны-комикадзе (орфография сохранена)»,— говорится в сообщении, которое приводит объединенная пресс-служба судов города.

Накануне также поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 столичных судах, аэропорту Домодедово, а также 3 торговых центрах — ГУМе, Vegas и «Афимолл Сити». Такие сообщения получили также несколько десятков торговых центров, судов и больниц в Санкт-Петербурге. В первом письме, пришедшем в петербургские суды, сообщалось, что они будут приходить до тех пор, пока основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев не вернет 120 биткойнов, украденных с биржи WEX.

Подробнее о вчерашних эвакуациях — в материале “Ъ” «Заседания судов прервали анонимными звонками».