Здравоохранению поднимают качество

Модернизация первичного звена здравоохранения должна улучшить качество и безопасность медицинской помощи в России, говорили вчера участники конференции «Медицина и качество». Пока, по данным Росздравнадзора, из 28 млн случаев госпитализации 2–3 млн оканчиваются неблагополучно, в большинстве случаев — из-за врачебных ошибок. Как выяснилось из обсуждения практики других составляющих нацпроекта по здравоохранению, регионы сейчас фиксируют успехи в развитии «детской» медицины и по части цифровизации и проблемы — при лечении онкологических заболеваний.

В год в системе здравоохранения фиксируется более 40 млн вызовов скорой помощи, 1 млрд амбулаторных приемов и более 28 млн госпитализаций. Такие данные вчера на конференции «Медицина и качество» представил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.

При этом, по его словам, из 28 млн случаев госпитализации 2,24–3,36 млн в год могут сопровождаться «неблагоприятными медицинскими событиями» — их устранение ежегодно стоит медицинским организациям до 15% их бюджета.

«Одной из наиболее распространенных причин нанесения вреда пациентам является неточная или несвоевременная постановка диагноза — по этим причинам возникает от 6% до 16% всех опасных случаев в больницах»,— отметил глава Росздравнадзора. По его словам, безопасность врачебных вмешательств напрямую зависит от инвестиций в структуру учреждений, политики их расположения и уровня доступности.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич отметил, что повышение качества оказания медицинской помощи должно стать приоритетом модернизации первичного звена здравоохранения: «На ближайшем заседании профильной рабочей группы мы обсудим с регионами их предложения». Напомним, до 10 января 2020 года субъекты должны представить в правительство свои версии региональных программ обновления медицинской инфраструктуры.

Что касается других федеральных составляющих нацпроекта по здравоохранению, то, как следует из выступлений участников на вчерашней конференции, там далеко не все идет по принятому плану.

В частности, как сообщил главный онколог минздрава Московской области Тигран Геворкян, не во всех регионах онкологическим пациентам предоставляют противоопухолевую терапию в полном объеме: «В Чукотском АО ее не получает никто, в Карелии — 3,5%, в Амурской области — 4,4% пациентов». Также не все территории развивают альтернативу стационарному лечению онкологических заболеваний.

С «детским» проектом, судя по словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, напротив, все хорошо — выполнение федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» идет быстрее плана. «Мы уже достигли 76% от запланированного уровня охвата помощью беременных женщин и 87% от необходимого числа обученных педиатров»,— сообщила представитель Минздрава.

Об успехах федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на примере Тюменской области рассказала директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова. «100% пациентов в регионе получили доступ к электронной медицинской карте, благодаря этому мы можем формировать в электронном виде больничные и рецепты на лекарства»,— пояснила она. Еще в Тюменской области оцифровали данные о получателях федеральных и региональных льгот при обеспечении лекарствами и с появлением маркировки препаратов планируют отслеживать весь путь упаковок — от закупки до пациента.

Анастасия Мануйлова