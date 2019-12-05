Здравоохранению поднимают качество

Модернизация первичного звена здравоохранения должна улучшить качество и безопасность медицинской помощи в России, говорили вчера участники конференции «Медицина и качество». Пока, по данным Росздравнадзора, из 28 млн случаев госпитализации 2–3 млн оканчиваются неблагополучно, в большинстве случаев — из-за врачебных ошибок. Как выяснилось из обсуждения практики других составляющих нацпроекта по здравоохранению, регионы сейчас фиксируют успехи в развитии «детской» медицины и по части цифровизации и проблемы — при лечении онкологических заболеваний.
В год в системе здравоохранения фиксируется более 40 млн вызовов скорой помощи, 1 млрд амбулаторных приемов и более 28 млн госпитализаций. Такие данные вчера на конференции «Медицина и качество» представил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
«Одной из наиболее распространенных причин нанесения вреда пациентам является неточная или несвоевременная постановка диагноза — по этим причинам возникает от 6% до 16% всех опасных случаев в больницах»,— отметил глава Росздравнадзора. По его словам, безопасность врачебных вмешательств напрямую зависит от инвестиций в структуру учреждений, политики их расположения и уровня доступности.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич отметил, что повышение качества оказания медицинской помощи должно стать приоритетом модернизации первичного звена здравоохранения: «На ближайшем заседании профильной рабочей группы мы обсудим с регионами их предложения». Напомним, до 10 января 2020 года субъекты должны представить в правительство свои версии региональных программ обновления медицинской инфраструктуры.
В частности, как сообщил главный онколог минздрава Московской области Тигран Геворкян, не во всех регионах онкологическим пациентам предоставляют противоопухолевую терапию в полном объеме: «В Чукотском АО ее не получает никто, в Карелии — 3,5%, в Амурской области — 4,4% пациентов». Также не все территории развивают альтернативу стационарному лечению онкологических заболеваний.
С «детским» проектом, судя по словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, напротив, все хорошо — выполнение федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» идет быстрее плана. «Мы уже достигли 76% от запланированного уровня охвата помощью беременных женщин и 87% от необходимого числа обученных педиатров»,— сообщила представитель Минздрава.
Об успехах федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на примере Тюменской области рассказала директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова. «100% пациентов в регионе получили доступ к электронной медицинской карте, благодаря этому мы можем формировать в электронном виде больничные и рецепты на лекарства»,— пояснила она. Еще в Тюменской области оцифровали данные о получателях федеральных и региональных льгот при обеспечении лекарствами и с появлением маркировки препаратов планируют отслеживать весь путь упаковок — от закупки до пациента.
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