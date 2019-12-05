Хабаровские депутаты нашли сенатора без судимостей

Законодательная дума Хабаровского края делегировала в Совет федерации Сергея Безденежных (ЛДПР): на внеочередном заседании думы его кандидатура набрала 24 голоса против шести, поданных за депутата-коммуниста Максима Кукушкина. В октябре этого года, сразу после выборов новой краевой думы, на которых большинство мандатов в ней получила ЛДПР, сенатором избрали депутата Дмитрия Приятнова, но позднее выяснилось, что при регистрации в качестве кандидата он не указал погашенную судимость. После этого господин Приятнов сложил с себя полномочия депутата и сенатора.

На внеочередном заседании заксобрания Хабаровского края в среду, 4 декабря, депутаты рассматривали две кандидатуры на место представителя регионального парламента в Совете федерации — коммуниста Максима Кукушкина и Сергея Безденежных (ЛДПР). Кандидатуру господина Безденежных поддержали 24 депутата, за господина Кукушкина проголосовали шестеро. Отметим, 29 из 36 мест в краевой думе по итогам выборов 8 сентября этого года контролирует ЛДПР, по два мандата досталось КПРФ и «Единой России». В голосовании в среду участвовало 30 депутатов. Как выяснил “Ъ”, за господина Безденежных голосовали как его однопартийцы, так и представитель фракции «Единой России» Геннадий Мальцев, который отметил, что его коллега «находится на пике своей политической карьеры и будет достойным представителем законодательной думы края в Совете федерации».

Как ранее сообщал “Ъ”, представлять краевое заксобрание в Совете федерации первоначально делегировали депутата от ЛДПР Дмитрия Приятнова: в октябре коллеги поддержали его кандидатуру 32 голосами против двух. Однако позднее выяснилось, что у господина Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость за подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), о которой на сайте избиркома не сообщалось при регистрации списка. 31 октября господин Приятнов написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора; его место в краевой думе вакантно.

Преемнику господина Приятнова Сергею Безденежных 40 лет, по образованию он юрист. В отличие от господина Приятнова, господин Безденежных входил в предыдущий состав краевой думы и работал в комитете по бюджету, а позднее возглавил комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Как указано на сайте господина Безденежных, в период с 2005 по 2014 год он работал помощником на общественных началах у депутатов законодательной думы Хабаровского края Николая Мистрюкова и Вячеслава Фургала (старший брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выдвинутого ЛДПР и избранного в 2018 году.— “Ъ”). Как ранее сообщал “Ъ”, бизнесмен и экс-депутат краевой думы господин Мистрюков, который много лет являлся деловым партнером нынешнего губернатора, был арестован в Москве в ноябре текущего года по подозрению в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004–2005 годах. Следствие подозревает господина Мистрюкова, а также других арестованных Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Следствие также проверяет всех четверых на причастность к покушению в 2005 году на амурского предпринимателя Александра Смольного и убийству в том же году Олега Булатова, в прошлом сотрудника органов внутренних дел, который участвовал в общем бизнесе с Сергеем Фургалом. В этом случае следствие считало приоритетной версией убийство, связанное с коммерческой деятельностью. Сергей Фургал ранее заявлял “Ъ”, что убийство Олега Булатова для него стало «полной неожиданностью» и «вряд ли оно связано с коммерческой деятельностью». В свою очередь, защита подозреваемых заявляет, что на них оказывают давление с целью дачи показаний на других лиц, в том числе на господина Фургала. В биографии господина Безденежных также фигурирует ООО «Алькума», которое занималось торговлей лесоматериалами. В 2000 году компанию с таким же названием возглавлял Сергей Фургал. Господин Безденежных работал в этой компании в качестве юриста в период с 2005 по 2006 год, а затем возглавил ее. Среди учредителей организации указаны Николай Мистрюков и Сергей Фургал.

Также в 2007 году в Хабаровском крае господин Безденежных стал председателем совета директоров торговой сети «КМ». В ЛДПР он состоит 25 лет, выполнял функции замглавы фракции. Политконсультант Даниил Ермилов, который сам участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами нового состава краевой думы, считает господина Безденежных человеком дела: «В ЛДПР всегда было ядро людей, с которыми можно было разговаривать и договариваться»,— прокомментировал он “Ъ” избрание нового сенатора. Постановление о наделении Сергея Безденежных полномочиями члена Совета федерации вступает в силу с 5 декабря 2019 года.

Константин Грошин, Хабаровск; Никита Прокшин