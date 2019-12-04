Suddeutsche Zeitung назвала высылаемых из Берлина дипломатов агентами российской разведки

Два сотрудника посольства России в Берлине, объявленные персонами нон грата, являются агентами внешней разведки Минобороны России, сообщило издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники. Ранее стало известно о решении немецких властей выслать двух российских дипломатов из-за отказа Москвы сотрудничать в расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Информацию немецкого издания также подтверждают телерадиовещательные компании Norddeutscher Rundfunk (NDR) и Westdeutscher Rundfunk (WDR). «Согласно информации NDR, WDR и Suddeutsche Zeitung, высылаемые русские являются двумя сотрудниками военной разведывательной службы ГРУ. У правительства ФРГ есть "предупредительный сигнал" о том, что российское правительство не выполнило все запросы о всестороннем сотрудничестве в расследовании»,— пишет Suddeutsche Zeitung.

Имена высылаемых дипломатов издание не уточняет. По данным “Ъ”, были высланы сотрудники военного атташата.

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Напомним, немецкие власти объявили о высылке двух сотрудников посольства России в связи с расследованием убийства гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине. В причастности к убийству Берлин подозревает Москву или власти Чечни. Москва отрицает причастность к убийству и пообещала ответить на высылку сотрудников посольства из Германии.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине, по подозрению в его убийстве арестовали россиянина. Как ранее писал “Ъ”, с Зелимханом Хангошвили могли свести счеты как российские чеченцы, с которыми он воевал во время второй чеченской кампании, так и сбежавшие в Европу «ичкерийцы» — их представителей боевик пригласил к себе в Грузию и бросил гостей, когда их начал уничтожать местный спецназ.

О развитии дипломатического скандала — в материале “Ъ” «Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин».