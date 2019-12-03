Адвоката завели в суд

Дело саратовского адвоката Андрея Аникеева, который обвиняется в покушении на мошенничество в отношении семьи замглавы администрации города Алексея Никитина, дошло до суда. Господина Аникеева обвиняют в том, что он за 1 млн руб. пообещал прекратить уголовное дело в отношении супруги господина Никитина, но делать этого не планировал и решил присвоить средства. Уголовное дело в отношении адвоката прекращалось в связи с обнаружением у него статуса судьи в отставке, однако было возобновлено. Свою вину защитник не признает.

В Саратове перед судом предстанет адвокат коллегии адвокатов «Вердикт» Андрей Аникеев, который обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Юриста задержали сотрудники регионального УФСБ в октябре 2018 года.

По версии следствия, тремя неделями до этого он обратился к жителю города, являвшемуся высокопоставленным сотрудником саратовской администрации, с предложением освободить его супругу, в отношении которой было заведено уголовное дело, от ответственности. По данным „Ъ“, речь идет о заместителе главы мэрии по экономике Алексее Никитине и его супруге — на данный момент бывшей замглавы администрации Фрунзенского района Саратова Елене Никитиной, которая обвинялась в превышении должностных полномочий.

По данным следственных органов, господин Аникеев заявил господину Никитину, что у него якобы есть выход на судью Игоря Дюжакова, который рассматривал дело госпожи Никитиной, и он может «решить вопрос» с освобождением ее от уголовной ответственности и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за 1 млн руб. Денежные средства якобы предназначались для передачи судье в качестве взятки. В СУ СК уверены, что адвокат «не собирался передавать полученные денежные средства судье, а намеревался распорядиться ими по своему усмотрению».

Сам господин Аникеев никакого отношения к процессу не имел. По данным источников „Ъ“, он услышал разговор между Алексеем Никитиным и одним из адвокатов его жены и предложил свои услуги.

Передача денег состоялась 19 октября прошлого года. При получении оговоренной суммы защитник якобы потребовал у Алексея Никитина еще 50 тыс. руб.— «за понесенные им расходы, связанные с решением вопроса клиента». Андрей Аникеев был задержан с ­поличным.

Приговор по делу Елены Никитиной был вынесен 28 января этого года. Ее признали виновной в двух из восьми эпизодах, соответствующих ч. 1. ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий». Ей было назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, однако оно было поглощено в период содержания экс-чиновницы под стражей. Ее отпустили на свободу из зала суда.

Уголовное дело в отношении господина Аникеева прекращалось, но было возбуждено повторно.

Во время следственных действий выяснилось, что Андрей Аникеев имеет статус действующего судьи в отставке. Более 10 лет назад он работал мировым судьей судебного участка № 1 в АлександровоГайском районе. Повторно уголовное дело в отношении Андрея Аникеева возбудили в августе, мера пресечения ему не избиралась. Связаться с самим адвокатом „Ъ“ не удалось — его телефон и телефон коллегии «Вердикт» оказались недоступны.

Марина Ковалева