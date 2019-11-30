Банкира просят вернуться из Австрии

МВД разыскивает бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, приговоренную за растрату, а затем освобожденную от наказания. Следствие хочет предъявить ей обвинение в рамках уголовного дела о хищении из банка 25 млрд руб. Его фигурантами являются уже шестеро бывших владельцев и топ-менеджеров Нота-банка.

Галина Марчукова, по словам собеседников “Ъ”, сейчас находится в Австрии, в которой у нее имеется вид на жительство или гражданство. Следственный департамент МВД официально в розыск ее пока не объявлял, надеясь, что экс-банкир сама явится на следственные действия. В производстве следователей следственного департамента (СД) находится уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с выдачей банком незадолго до его краха в конце 2015 года кредитов 66 поставным компаниям на общую сумму 25 млрд руб.

Из этого расследования в отдельное производство было выделено уголовное дело о растрате 350 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Галины Марчуковой, которая вместе с сестрой Ларисой и гадалкой Ноной Михай уговорили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить с банком «выгодный контракт» на покупку медтехники у подконтрольной ему компании «Элит-проект». Руководство «Фармстера» согласилось, однако полученный кредит за непоставленную технику ушел на счета однодневки. За это бывший финдиректор Нота-банка в особом порядке была приговорена к трем годам и четырем месяцам заключения. Летом этого года суд освободил бывшего банкира от наказания, поскольку большую часть из него она отбыла под следствием и судом в СИЗО. Кроме того, было учтено, что госпожа Марчукова активно сотрудничала со следствием. Она рассказала, что экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко предупредил ее о предстоящих обысках (это стало поводом для обвинения его в воспрепятствовании осуществлению правосудия — ст. 294 УК), а совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохин похитили у его клиентов 2,1 млрд руб. Братья, приговоренные в марте этого года к восьми с половиной и шести годам лишения свободы соответственно, были привлечены в качестве обвиняемых по делу о хищении 25 млрд руб. Затем компанию им составили экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков, начальник службы безопасности банка Алексей Киреев и советник финдиректора Марчуковой Андрей Симаков.

Обвинение самой Галине Марчуковой пока не предъявлено. Не исключено, что из-за этого срок предварительного следствия по делу замначальника СД МВД генерал-майор юстиции Александр Краковский продлил до марта 2020 года.

Юрий Сенаторов